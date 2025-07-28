Сообщнице Эпштейна подыщут другую тюрьму

Отбывающую срок за поиск несовершеннолетних для финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл могут перевести из тюрьмы из-за опасений по поводу ее безопасности. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

«Вероятно, ее очень скоро переместят ради ее безопасности. Они не хотят, чтобы с Максвелл произошло то же, что с Эпштейном», — отметили в материале.

В статье указали, что за последние две недели в адрес Максвелл и других причастных к делу Эпштейна лиц число угроз выросло «в геометрической прогрессии». Сообщения поступали даже заместителю генпрокурору США Тодд Бланшу.

Ранее сообщница Эпштейна заявила, что готова раскрыть детали его дела перед конгрессом США. В декабре 2021 года Максвелл признали виновной по пяти пунктам обвинения, в том числе торговля несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.