Сообщивший о встрече Шольца и Путина депутат бундестага почистил соцсети

Депутат Кизеветтер удалил пост о встрече Путина и Шольца после критики канцлера

Пост о встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) депутат бундестага Родерих Кизеветтер, больше не доступен. Он пропал после резкой критики Шольца.

При попытке перехода по ссылке появляется надпись, что пост удален владельцем аккаунта.

Немецкий парламентарий опубликовал свой пост в субботу, 4 января. В нем он сообщил, что появилось большое количество признаков о готовности Шольца отправится в Москву до 23 февраля, когда пройдут новые выборы в парламент Германии. В этом же посте Кизеветтер добавлял, что Путин в марте встретится с Дональдом Трампом.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал сообщение депутата ложью и добавил, что Кизеветтер повел себя неприлично.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в комментарии изданию Tagesschau добавил, что в отношении депутата сейчас готовят определенные юридические шаги в связи з а распространение дезинформирующих сведений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина нет встреч с канцлером Германии Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом.