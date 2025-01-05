«Это глубоко неприлично». Шольц жестко высказался о слухах про поездку в Москву

Шольц назвал глубоко неприличными сообщения о своей возможной поездке в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг слухи о своей возможной поездке в Россию до 23 февраля. Об этом сообщила медиагруппа RND .

Шольц прокомментировал высказывание депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера. Тот заявил, что канцлер якобы планирует приехать в Москву ради переговоров с президентом Владимиром Путиным.

«Это ложное утверждение <…> Это глубоко неприлично», — отметил Шольц.

О возможной поездке канцлера ФРГ в Москву со ссылкой на ХДС в декабре сообщало издание Spiegel. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 января уточнил, что Путин не планирует в ближайшее время встреч ни с немецким канцлером, ни с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее пресс-секретарь президента обратил внимание на отсутствие реальных импульсов для переговоров российского лидера с республиканцем. По словам Пескова, пока нет никаких обсуждений по этому поводу.