Сообщения об избиении русскоговорящих школьников в Узбекистане опровергли

Власти Джизакской области опровергли появившиеся в СМИ сообщения об избиении русскоязычных учеников в местной школе. Управление дошкольного и школьного образования признало, что конфликт между школьниками был, однако случилось все это из-за личной неприязни, сообщило РИА «Новости» .

«По ситуации, произошедшей среди учащихся седьмого класса школы № 1 в городе Джизака. По предварительной информации, инцидент произошел из-за личного конфликта между учащимися и не связан с вопросом языковой принадлежности», — рассказали в пресс-службе управления.

Об избиении мальчика в Джизаке изданию Ura.ru рассказала его мать. Она уточнила, что в этой школе постоянно притесняют русскоязычных учеников. По мнению женщины, на ее ребенка напали именно на национальной почве. Школьник получил ушибы и сотрясение мозга.

Несколько дней назад учительница школы в Ташкенте набросилась на ученика, попросившего объяснить материал на русском языке. После этого ее арестовали на семь суток.