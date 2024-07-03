Сообщения о производстве Китаем «Шахедов» оценили в Кремле

Песков: Кремль не реагирует на сообщения о производстве Китаем «Шахедов» для РФ

Кремль не реагирует на появившиеся в СМИ сообщения о том, что Китай начал производить для России дроны, похожие на иранские «Шахеды». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы не реагируем на такие сообщения, их слишком много», — сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские и российские компании якобы разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский «Шахед». По информации источника, еще в 2023 году стороны провели переговоры по копированию «Шахеда», а теперь начали разработку версии для отправки в Россию.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Пекин призвал правительство Китая отказаться от поставок в Россию товаров двойного назначения. Он отметил, что эту продукцию можно использовать в военной сфере.