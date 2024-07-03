Сообщения о производстве Китаем «Шахедов» оценили в Кремле
Песков: Кремль не реагирует на сообщения о производстве Китаем «Шахедов» для РФ
Кремль не реагирует на появившиеся в СМИ сообщения о том, что Китай начал производить для России дроны, похожие на иранские «Шахеды». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Мы не реагируем на такие сообщения, их слишком много», — сказал Песков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские и российские компании якобы разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский «Шахед». По информации источника, еще в 2023 году стороны провели переговоры по копированию «Шахеда», а теперь начали разработку версии для отправки в Россию.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Пекин призвал правительство Китая отказаться от поставок в Россию товаров двойного назначения. Он отметил, что эту продукцию можно использовать в военной сфере.