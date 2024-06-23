Китай попросили остановить экспорт в Россию

Хабек призвал Китай не поставлять в Россию товары двойного назначения

Фото: РИА «Новости»

Китаю следует отказаться от продажи товаров двойного назначения России. На это указал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек во время визита в Пекин, сообщило агентство EFE.

«Китай заявлял, что не будет передавать вооружения. Хотелось бы, чтобы аналогичная ясность установилась и в случае с товарами двойного назначения», — сказал Хабек.

Немецкий политик отметил, что КНР не стоит экспортировать товары, которые можно использовать в военной сфере. По его словам, такой шаг мог бы помочь торговым отношениям Китая и Германии.

Роберт Хабек прибыл в КНР для переговоров с официальными лицами. Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ, которая должна была состояться 22 июня.

По информации немецкой стороны, уточнил «Интерфакс», причиной этого стало несовпадение рабочих графиков сторон.

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