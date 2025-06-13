Сообщения о гибели главы Генштаба Ирана опровергли

Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери не пострадал в результате атаки Израиля, он находится командном пункте. Об этом сообщило агентство IRNA .

Издание опровергло появившуюся в Сети информацию о гибели главы Генштаба.

По данным агентства NourNews, жертвами удара Израиля по Ирану стали как минимум пять человек. Спасатели достали их из-под обломков разрушенного здания в Тегеране. Также от атаки пострадали порядка 20 человек.

ЦАХАЛ начал проводить масштабную военную операцию против Ирана. Она получила кодовое название «Ам Калави» — «Пробуждающийся лев». В ходе операции Израиль атаковал ключевые военные объекты на территории исламской республики.