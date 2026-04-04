Сообщение о бомбе парализовало аэропорт Кишинева

Власти объявили тревогу из-за сообщения о минировании в Международном аэропорту Кишинева имени Евгения Доги. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдавии на официальном сайте .

К авиаузлу прибыли специализированные подразделения МВД республики. Процедуру регистрации пассажиров приостановили.

На онлайн-табло аэропорта уже зафиксированы задержки: на неопределенный срок отложены вылеты в Варшаву и Лондон. Власти призывали граждан, планирующих поездки на сегодня, внимательно следить за статусом рейсов в режиме реального времени.

На месте все еще работают взрывотехники, однако в МВД уже заявили, что считают сообщение о минировании ложным. Почти все внутренние помещения аэропорта проверили, в них не обнаружили ничего подозрительного.

Международный аэропорт Кишинева в последние годы регулярно становится мишенью для ложных сообщений о минировании. Инциденты резко участились с 2022 года: правоохранительные органы Молдавии фиксировали сотни подобных звонков и электронных писем.