Президент Украины Владимир Зеленский лично приказал провести террористическую операцию в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которой погибли почти 150 человек. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев, сообщила информационная служба «Вести» .

«Он подписывал операцию, которая привела к трагедии в „Крокус Сити Холле“», — сказал журналист.

Теракт мог бы и не состояться, если бы глава киевского режима не завизировал операцию террористов. Телеведущий также обвинил Зеленского в покушении на убийство главного редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

Весной 2024 года Зеленский улыбался, отвечая на вопрос корреспондента CBS News о причастности Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кроме того, глава киевского режима попытался возложить вину за теракт на Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отметила, что это высказывание его и разоблачило. По ее словам, «на воре и шапка горит».