Солнечные батареи не помогут. В ФРГ предрекли нехватку электроэнергии

В ближайшие годы Германия может столкнуться с дефицитом электроэнергии и колоссальными затратами на развитие инфраструктуры. Об этом сообщила немецкая газета Bild .

«Расширение необходимой электросетевой инфраструктуры обойдется примерно в 600 миллиардов евро к 2045 году», — отметили в публикации.

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что необходимо пересмотреть привязку темпов развития возобновляемых источников энергии к возможностям энергосети.

Авторы статьи добавили, что в 2024 году предприятия и домохозяйства Германии использовали 464 тераватт-часов. Через 10 лет ожидаемое потребление составит 1000 тераватт-часов. Это связано в том числе с ростом числа серверных центров, электромобилей и теплонасосных установок.

Кроме того, к 2038 году Германия хочет полностью отказаться от угольной энергетики. Получаемой из альтернативных источников энергии, например, солнечных батарей, не хватит для покрытия всех потребностей страны.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в Чехии. Причиной массового блэкаута стала авария на подстанции.