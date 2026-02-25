Россия выдержала удар США и Европы, спровоцировавших украинский конфликт, и своим сопротивлением ударила по западной гегемонии. Таким мнением поделился профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала .

США и Европа посчитали, что после 2014 года, а затем и после 2022-го нанесли по России сокрушительный удар. Только россияне выдержали и показали, что мощь Запада слабее ожидаемого. Западные политики из-за этого решили и продолжить боевые действия на Украине.

Сакс также назвал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона виновником конфликта и настоящим преступником. Политик сам признался, что помешал Украине заключить мир с Россией весной 2022 года, потому что это представляло бы угрозу гегемонии Запада.

Западные лидеры враждебны по отношению к России именно из-за мании доминирования над миром. Сейчас же европейцы впали в иллюзии, поверив, что и без США смогут утвердить западную гегемонию. В этом и заключена причина противостояния Франции, Германии и Великобритании с Россией.

Ранее военный аналитик, экс-офицер разведки США Скотт Риттер объяснил, что на Западе хотели бы видеть Россию побежденной, слабой и зависимой, а не гордо стоящей на своих ногах.