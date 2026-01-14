Западные страны посчитали Россию опасной из-за ее гордости и нежелания становиться похожей на них. Об этом заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала .

Он объяснил, что русские сегодня уверенно стоят на своих ногах. Западу же не желает иметь дело с Россией, которая остается верна себе. Она представляет большую угрозу, не желая уподобляться ему.

«Запад хочет, чтобы Россия была побежденной, зависимой, покорной, слабой. Мы не можем смириться с Россией, которая стоит на собственных ногах и говорит: „Мы гордимся тем, кто мы есть“», — подчеркнул Риттер.

По его словам, Запад контролирует миру, внушая другим странам и народам комплекс неполноценности. Они должны завидовать западному образу жизни, стремиться стать такими же. По этому принципу работает и американская гегемония.

Ранее астролог Светлана Драган рассказала, как изменится жизнь россиян и мира в 2026 году, отметив, что не прогибающаяся под Запад Россия на пути к тому, чтобы стать центром мира.