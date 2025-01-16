«Союз сильных». В Японии заявили, что Трамп присматривается к РФ и КНР

YNJ: Трамп планирует укрепить связи с РФ и КНР в экономике и сфере безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп планирует наладить контакты с Россией и Китаем, что поставит старых американских союзников в затруднительное положение, так как поддержка со стороны Вашингтона ослабнет. Такое мнение высказал японский журналист Таро Кимура в статье для Yahoo News Japan .

«Новая администрация Трампа сформирует новый „Союз сильных“, укрепляя связи в области экономики и безопасности с Китаем и Россией», — говорится в материале.

По мнению Кимуры, прежние союзники США, в том числе и Япония, столкнутся с пренебрежением со стороны Вашингтона. В частности, американцы могут начать уклоняться от исполнения обязательств по оборону. Он задается вопросом, насколько его страна к этому готова.

Кимура добавил, что Трамп уже начал закулисный диалог с китайским лидером Си Цзиньпином с целью улучшения взаимоотношений.

Ранее в Овальном кабинете президент США Джо Байден произнес прощальную речь, пообещав мирную передачу власти и рассказав даже про изменение климата, но ни разу не упомянув Россию.