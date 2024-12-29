Руководство стран Запада рискует потерять лицо в случае кардинального изменения отношений с Россией. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

По его словам, самым важным вопросом, который будут обсуждать европейские власти в ближайшем будущем станет «вопрос о том, как сохранить лицо перед населением после разворота на 180 градусов в отношениях с Россией».

Но такое развитие событий, по мнению эксперта, может произойти лишь в том случае, если в январе не случится эскалации конфликта, которая потянет за собой прямое столкновение России и НАТО.

Ранее глава словацкого правительства Роберт Фицо выступил с обращением к народу и всему миру. Он выразил непонимание, почему украинский лидер Владимир Зеленский отказывается от прекращения огня и втягивает в катастрофу всю Украину в то время, как переговорная позиция этой страны ухудшается с каждым днем.