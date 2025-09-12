Согрешил с картофелем. Лукашенко раскрыл личный секрет
Лукашенко признался, что страшно любит картошку и ест ее, нарушая диету
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень любит картошку и грешит, нарушая диету. Его слова привело БелТА.
Юная художница Евгения подарила Лукашенко картину во время посещения им реконструированного комплекса «Лошицкий». После этого глава государства предложил подарить картину в ответ, но признался, что не умеет рисовать, и пообещал вручить картошку.
Лукашенко поинтересовался, любит ли девушка картофель, услышал утвердительный ответ и рассказал о личной страсти к продукту.
«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», — рассказал белорусский лидер.
Журналисты уточнили, что президент имел в виду определенную диету, которой старается придерживаться.
В августе Лукашенко отмечал, что употребляет мало картофеля, но регулярно следит за новыми сортами плодов отечественной селекции.