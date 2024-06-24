Согласие Венгрии не потребуется. Боррель — о механизме использования активов России
Боррель: ЕС обойдет вето Венгрии при голосовании по доходам от активов России
Позиция Венгрии не помешает Евросоюзу направить доходы от замороженных активов России на помощь Украине. Конфискацию оформят без согласия всех членов сообщества, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Договор позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации», — сказал он.
Боррель заявил, что этот вопрос обсудят 24 июня на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Решение, по его словам, уже приняли — доходы от обездвиженных российских активов в зарубежных депозитариях используют на военную помощь Украине. Глава евродипломатии уточнил, что первые деньги изымут в начале июля.
Венгрия накладывала вето на решения Евросоюза по помощи Украине. RT сообщил, что из-за этого Бельгия и Австрия предложили лишить ее права голоса.