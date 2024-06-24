Согласие Венгрии не потребуется. Боррель — о механизме использования активов России

Боррель: ЕС обойдет вето Венгрии при голосовании по доходам от активов России

Фото: РИА «Новости»

Позиция Венгрии не помешает Евросоюзу направить доходы от замороженных активов России на помощь Украине. Конфискацию оформят без согласия всех членов сообщества, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Договор позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации», — сказал он.

Боррель заявил, что этот вопрос обсудят 24 июня на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Решение, по его словам, уже приняли — доходы от обездвиженных российских активов в зарубежных депозитариях используют на военную помощь Украине. Глава евродипломатии уточнил, что первые деньги изымут в начале июля.

Венгрия накладывала вето на решения Евросоюза по помощи Украине. RT сообщил, что из-за этого Бельгия и Австрия предложили лишить ее права голоса.

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