Позиция Венгрии не помешает Евросоюзу направить доходы от замороженных активов России на помощь Украине. Конфискацию оформят без согласия всех членов сообщества, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Договор позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации», — сказал он.

Боррель заявил, что этот вопрос обсудят 24 июня на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Решение, по его словам, уже приняли — доходы от обездвиженных российских активов в зарубежных депозитариях используют на военную помощь Украине. Глава евродипломатии уточнил, что первые деньги изымут в начале июля.

Венгрия накладывала вето на решения Евросоюза по помощи Украине. RT сообщил, что из-за этого Бельгия и Австрия предложили лишить ее права голоса.