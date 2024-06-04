Австрия попросила лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

Руководство Австрии согласилось с идеей Бельгии о лишении Венгрии права голоса в рамках Евросоюза. На такой шаг страна пошла из-за отказа венгерских властей помогать Украине. Об этом газете Politico заявил представитель австрийского МИД.

Австрия надеется на то, что все 27 членов Евросоюза будут придерживаться принципов, на которых объединение основывалось, объяснил он. По словам представителя МИД, особенно это будет касаться Венгрии, которая 1 июля сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС.

«Учитывая это, мы поддерживаем строгое дальнейшее соблюдение процедуры по седьмой статье применительно к Венгрии», — указал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лялиб предупредила, что Венгрию могут лишить права голоса из-за частого использования ею права вето. Дипломат добавила, что страна постоянно блокирует сделки, так как Евросоюз принимает решения единогласно. Она призвала европейские страны набраться смелости и «активировать статью семь до конца».