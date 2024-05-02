Соглашение США и Саудовской Аравии «изменит» Ближний Восток | 360°

Мир 02 мая 2024, 09:29 Соглашение США и Саудовской Аравии «изменит» Ближний Восток Bloomberg: пакт США и Саудовской Аравии поможет урегулировать конфликт в Газе Dawood/XinHua / Global Look Press

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Соединенные Штаты и Саудовская Аравия готовят оборонный пакт, который даст королевству гарантии безопасности и поможет урегулировать конфликт в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«США и Саудовская Аравия приближаются к историческому пакту, который предоставит королевству гарантии безопасности и проложит возможный путь к дипломатическим отношениям с Израилем, если его правительство положит конец войне в секторе Газа», — написали авторы материала.

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Как отмечено в публикации, при составлении соглашения возникает множество препятствий. Но новый документ будет представлять собой «новую версию структуры», которая была разрушена нападением движения ХАМАС на Израиль 7 октября, спровоцировавшим конфликт в Газе.

Переговоры между США и Саудовской Аравией ускорились, многие официальные лица считают, что соглашения достигнут в течение пары недель.

«Такое соглашение потенциально могло бы изменить Ближний Восток. Помимо укрепления безопасности Израиля и Саудовской Аравии, это укрепит позиции США в регионе за счет Ирана и даже Китая», — указано в публикации.

По данным агентства, в рамках договора Саудовская Аравия может получить «доступ к передовому американскому оружию, которое ранее было недоступно», а также помощь от США в развитии мирного атома.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары. Погибли и пострадали тысячи людей.

Ранее организация «Врачи без границ» в конце апреля сообщила о росте случаев «тихих убийств» в секторе Газа. Взрослые и дети умирают от недоедания и отсутствия медицинской помощи. Число смертей будет расти, если в палестинский анклав не поступит значительная гуманитарная помощь.