Резкий рост случаев «тихих убийств» зафиксировали в секторе Газа | 360°

Мир 29 апреля 2024, 19:01 Резкий рост случаев «тихих убийств» зафиксировали в секторе Газа «Врачи без границ»: в секторе Газа растет число «тихих убийств» РИА «Новости»

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Организация «Врачи без границ» (MSF) отметила резкий рост случаев заболеваний и недоедания среди детей и взрослых в секторе Газа. Без поступления значительной гуманитарной помощи число смертей, которые можно было бы предотвратить, будет увеличиваться, отметили авторы исследования «Тихие убийства в секторе Газа».

В документе подчеркнули, что система здравоохранения в секторе Газа разрушена, в результате чего мужчины, женщины и дети подвергаются растущему риску острого недоедания, при этом их физическое и психическое здоровье быстро ухудшается.

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«Сколько детей уже умерло от пневмонии в переполненных больницах? Сколько младенцев умерло из-за болезней, которые можно было предотвратить? Сколько пациентов, страдающих диабетом, остаются без лечения?» — такие вопросы задала руководитель программ экстренной помощи MSF Мари-Кармен Виньолес.

По данным организации, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 32 тысяч жителей сектора Газа, 75 тысяч получили ранения, восемь тысяч оказались под обломками зданий.

В случае прекращения огня, вероятно, умрут тысячи людей из-за разрушенного жилья, отсутствия водоснабжения, нарушения санитарных норм, недоедания и проблем со здравоохранением.

MSF также предупредила, что вторжение израильских военных в город Рафах превратится в катастрофу, и призывала к немедленному прекращению огня.