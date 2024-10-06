События, которые «пока не случились». Медведев подвел итоги недели
Медведев составил рейтинг событий за неделю, которые «пока не случились»
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев составил рейтинг событий за неделю, «которые пока не случились». Он опубликовал пост в Telegram-канале.
В первую очередь политик напомнил о предложении лыжницы Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон. Этот вопрос нужно решать в корне и сразу «потопить проклятый остров англосаксонских псов», заявил Медведев.
На втором месте списка по итогам недели оказался желавший смерти России президент Латвии, который сломал руку.
«Жалко, что не шею. Ждем», — написал зампред.
Также Медведев пошутил о возможной смене фронтмена группы «Раммштайн» Тилля Линдеманна на сцене президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Свиномузыкальный киевский паяц заявил, что в скором времени „будет особый Рамштайн“. Неужели он сменит на сцене Тилля Линдеманна?» — задался вопросом политик.
Четвертое место занял экс-президент США Дональд Трамп с заявлением о том, что при его власти «войны удалось бы избежать». Медведев с иронией выразил сожаление, что Трамп не был шахом, королем, фараоном, султаном, князем, королем и царем в последние 10 тысяч лет.
Политик напомнил о решении Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата, об идее депутата Верховной рады Олега Дунды «перенести войну в Белоруссию» и закрытии заводов Volkswagen в Германии.
Ранее зампред Совбеза заявил, что в ближайшие годы Великобритания может пойти ко дну.