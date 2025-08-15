Власти Канады потратили как минимум 170 тысяч долларов на возвращение восьми соотечественниц из Сирии, Там женщины планировали вступить в ИГ*, сообщил таблоид Daily Mail .

По информации источника издания, канадок вернули на родину бизнес-классом. Они ночевали в роскошных отелях, а на десерт заказывали вино, конфеты и мороженое.

Канадские налогоплательщики также оплатили счет за питание в размере 2800 долларов, сэндвичи в баре ресторана отеля стоимостью 24 доллара, закуски и безрецептурные лекарства в сувенирном магазине отеля на сумму 86 долларов.

Женщины также оставили семь долларов чаевых за два чаепития по четыре доллара, а также за покупку чипсов Doritos и шоколадных батончиков.

Услуги на возвращение желающих стать террористками Канада списала на внутренние правительственные расходы, добавил источник газеты.

Ранее Франция выдала России обвиняемого в участии в ИГ*.

*"Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.