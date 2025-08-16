Собчак заметила «путешественника во времени» на снимке Трампа и Путина

Собчак сравнила снимки Путина и Трампа на Аляске и Хрущева с Никсоном в Москве

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заметила необычное сходство двух фотографий со встреч российских и американских лидеров разных эпох. Она увидела на них «путешественника во времени», о чем написала в Telegram-канале.

Журналистка сравнила фотографию со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа со снимком 1959 года, где были изображены генсек ЦК КПСС Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон.

«Два фото — две эпохи. Путин и Трамп на Аляске, Хрущев и Никсон в Москве. Переводчик, похоже, путешествует во времени», — написала Собчак.

Между снимками прошло 60 лет. Переводчики на фото, по мнению Собчак, оказались удивительным образом похожи друг на друга.

Если Путин и Трамп встретились на Аляске, то в 1959 году Никсон прибыл в Москву на Американскую национальную выставку «Промышленная продукция США» в выставочном центре парка «Сокольники».

Как отметила журналистка, в ходе мероприятия состоялись «кухонные дебаты» между Хрущевым и Никсоном. Это была первая встреча между главами СССР и США после женевского саммита в 1955 году.

Ранее в США сообщили, что Трамп планирует провести трехсторонний саммит с участием президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина 22 августа.