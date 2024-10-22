Собака спасла заблудившуюся в лесу пенсионерку

В США собака спасла заблудившуюся пенсионерку, которая провела в осеннем лесу четыре дня и выжила только благодаря тому, что питомец согревал ее своим телом. Об этом сообщил People .

В штате Мэн 72-летняя Памела Хелмстадтер вместе с мужем и собаками отправились в лес на прогулку. Они шли по тропинкам за своим домом. Но во время прогулки они сошли с тропы, мужчина упал и не смог подняться. Его супруга пошла за помощью, но заблудилась в лесу и не смогла вернуться домой.

Пенсионерка блуждала по лесу трое суток, нашли ее на четвертый день. Соседка супружеской пары обратилась в экстренные службы, когда заметила, что они не забрали оставленный для них пакет на крыльце дома.

Спасатели нашли обессиленную женщину в миле от дома вместе с ее собакой, которая лежала у нее на груди, охраняя. Тело ее мужа обнаружили в 200 метрах, но его спасти не смогли.

Медики диагностировали у американки сильное обезвоживание и переохлаждение. Вторая собака домой так и не вернулась.

«По словам официальных лиц, одна из собак Памелы, которая была с ней, когда у нее обнаружили переохлаждение, возможно, спасла ей жизнь», — отметило издание.

Женщину доставили в больницу.

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