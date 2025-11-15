Собака случайно ранила хозяина из ружья в штате Пенсильвания США

В американском штате Пенсильвания в США собака случайно подстрелила хозяина из ружья. Об этом написало издание People .

Пострадавший рассказал, что ЧП произошло 11 ноября. Мужчина чистил ружье и нечаянно оставил его на кровати. В этот момент собака запрыгнула на кровать и случайно наскочила на оружие, что и привело к выстрелу. Пуля попала в хозяина.

Сын пострадавшего, который в момент выстрела был рядом, вызвал скорую. Мужчину доставили в больницу, где ему провели срочную операцию. Полиция выясняет обстоятельства, в результате которых произошло ЧП.

