В США спасли мужчину в холодильнике, унесенного ураганом «Милтон» в океан

Береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике Мексиканском заливе в 48 километрах от побережья Флориды, куда его унесло ураганом «Милтон». Об этом сообщило издание The Guardian .

Мужчина находился на борту рыболовецкого судна, которое вышло из строя у побережья Мадейра-Бич за несколько часов до того, как ураган обрушился на сушу. Он запросил по рации эвакуацию до того, как связь была потеряна.

Поисковики обнаружили его примерно в 30 милях (38 километрах) от Лонгбоут-Ки. Штат Флорида. Он цеплялся за открытый сундук-холодильник.

Водолаз береговой охраны США спустился с вертолета и подплыл к мужчине, чтобы поднять его. Пострадавшего доставили в больницу города Тампа для лечения.

«Этот человек выжил в кошмарных даже для самых опытных моряков условиях», — заявила представитель береговой охраны Дана Грейди.

Мужчина пережил порывы ветра в 120-140 километров в час и волны высотой от шести до семи метров в течение продолжительного времени, в том числе и ночью.

Ранее в США сообщили о гибели по меньшей мере 14 человек после того, как торнадо обрушились на Флориду.