Собачья справедливость. Две дворняги обанкротили владельца заправки

В Мексике работника АЗС уволили за мойку бездомных собак в обеденный перерыв

В Мексике сотрудника автозаправочной станции уволили за то, что во время обеденного перерыва мыл и кормил двух бездомных собак. Об этом сообщило издание Infobae .

По информации источника, мужчина устроился на АЗС недавно. Каждый день он делился обедом с двумя псами, а накопив денег, купил специальный шампунь. Получив разрешение использовать уличный шланг, он начал мыть животных в свое личное время перерыва.

Владелец заправки увидел происходящее по камерам и немедленно уволил сотрудника. Он заявил, что не хочет видеть бродячих животных на территории своего бизнеса.

Видеозапись с камер безопасности попала в соцсети и мгновенно стала вирусной. Возмущенные местные жители объявили заправке жесткий бойкот. Прибыль упала настолько сильно, что владелец был вынужден полностью продать бизнес.

Новые владельцы АЗС попытались найти мужчину и вернуть его на работу, но он уже устроился на другое место. Заботившийся о животных заправщик забрал обеих собак с собой.

Ранее стало известно, что собака Боня, из-за которой уволили курьера «Додо Пиццы», полностью освоилась в приюте. Появилось много желающих забрать ее к себе домой.