Проживший месяц на Украине Байден пожаловался на процветающую там коррупцию

Президент США Джо Байден признался, что прожил месяц на Украине в свою бытность сенатором и вице-президентом, отметив процветающую в те годы коррупцию в стране. Своими воспоминаниями он поделился в интервью журналу Time .

«Я провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была серьезная коррупция», — заявил он.

По словам Байдена, он считал это обстоятельство «очень сложным».

До этого бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, при этом уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на украинской территории.

По его словам, они смогли отследить все движения средств компании и переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca, аффилированную и принадлежащую сыну американского лидера.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что на Украине коррупция получила второе дыхание благодаря ужесточению мобилизации, так как военкомы с западной части страны особо зверствуют в Херсоне, устраивая облавы на мужчин. Последние могут откупится от призыва в ряды ВСУ, причем разово, за взятку от 10 до 17 тысяч долларов.