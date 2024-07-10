Снова оконфузился. Байден обвинил Путина в стремлении уничтожить культуру Урана
Байден: Путин хочет уничтожить культуру Урана
Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. Согласно его заявлению на саммите НАТО, российский лидер Владимир Путин хочет уничтожить культуру Урана. Слова Байдена привело РИА «Новости».
«Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана», — заявил американский президент в своем выступлении перед союзниками.
Байден поправился и указал, что имел в виду Украину.
Байден твердо намерен участвовать в предвыборной гонке за пост президента на предстоящих в ноябре выборах. Об этом он заявил в соцсети Х. Глава Белого дома написал, что будет идти до конца — до поражения Дональда Трампа.