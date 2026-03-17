SNN сообщил о прилете ракет по целям у офиса Нетаньяху

Ракеты Ирана ударили по целям у офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил иранский телеканал SNN .

«Сегодня иранские ракеты поразили позиции в <…> Иерусалиме, в нескольких метрах от офиса Нетаньяху», — отметила автор публикации.

В начале марта Корпус стражей Исламской революции уже сообщал об атаке на офис Нетаньяху, но Армия обороны Израиля опровергла эти новости.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что нынешнее противостояние США и Ирана не будет ограничено краткосрочными действиями. Эскалация лишь набирает обороты. По словам министра войны, наступит момент, когда Иран будет неспособен продолжать бои и сдастся.