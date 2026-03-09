«Это только начало». Министр войны США выступил с жестким заявлением по Ирану

Нынешнее противостояние США и Ирана не будет ограничено краткосрочными действиями и только набирает обороты. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News .

«Это война. Это конфликт. Это значит, что нужно поставить врага на колени. <…> Я хочу, чтобы зрители телеканала поняли, что это только начало», — сказал Хегсет.

Он подчеркнул, в дальнейшем наступит момент, когда Иран окажется не способен продолжать боевые действия и будет вынужден сдаться. При этом американская сторона не рассматривает происходящее как краткосрочную операцию и готова зайти так далеко, как это будет необходимо.

Президент США Дональд Трамп ранее уточнил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет принимать не один, а совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.