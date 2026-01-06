Снегопад спровоцировал транспортный коллапс в Париже

Во Франции объявлен оранжевый уровень опасности в 26 департаментах из-за сильного снегопада и гололедицы. Об этом сообщил телеканал BFM TV .

В некоторых районах страны между западным побережьем и Иль-де-Франс ожидается до 15 сантиметров снега. Оранжевый уровень опасности объявлен в департаментах Финистер, Морбиан, Кот-д’Армор, Иль и Вилен, Атлантическая Луара, Мэн и Луара, Вандея, Де-Севр, Приморская Шаранта, Манш, Орн, Кальвадос, Эр, Приморская Сена, Уаза, Сарт, Майен и Эр-и-Луар, а также во всем регионе Иль-де-Франс.

Утром парижская служба спасения получила 240 звонков от людей, поскользнувшихся на снегу и льду. Из-за снегопада в городе работает около 30 автобусных маршрутов, что составляет примерно 25% от обычного количества.

«Остальные автобусные маршруты возобновят работу постепенно, как только позволят дорожные условия», — сообщило транспортное управление города.

Из-за сильного снегопада школьные автобусы не ходят в Нормандии, Пеи-де-ла-Луар и некоторых районах Бретани и Иль-де-Франс. Французское управление гражданской авиации рекомендовало авиакомпаниям уменьшить количество рейсов из Парижа на 15%, как сообщил телеканал.

Накануне в пригороде Парижа образовались дорожные заторы общей протяженностью 900 километров, как сообщает государственный портал о дорожном движении Sytadin. К утру пробки почти исчезли.

В конце декабря циклон обрушил на Камчатку сильный снегопад, что парализовало дорожное движение. Власти временно прекратили автобусное сообщение. Один из местных жителей рассказал, что в регионе ввели досрочные каникулы.