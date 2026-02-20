Снежный коллапс в Европе. Аэропорты Мюнхена и Вены массово отменили рейсы

Непогода осложнила транспортную ситуацию в Баварии (ФРГ) и Австрии. В аэропорту Мюнхена ночью и утром произошли массовые сбои: накануне отменили около 100 рейсов, к утру добавилось еще примерно 50. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус вылета у авиакомпаний, сроки нормализации работы пока не называют.

Аэропорт Вены на время полностью останавливал работу. Там отменили не менее 150 рейсов. За ночь в столице Австрии выпало около 20 сантиметров осадков.

Снегопад также осложнил ситуацию на дорогах Баварии: зафиксировали десятки аварий, не менее 12 человек получили травмы.

Зимняя погода сохраняет силу и в России. По данным синоптиков Челябинского гидрометцентра, в выходные регион накроет активный циклон: ожидают снегопады различной интенсивности, местами — на востоке области — сильные.