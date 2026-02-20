В Челябинскую область придут сильные снегопады

Зима не торопится уступать свои права в Челябинской области — на регион надвигается циклон с сильными осадками. Об этом URA.RU рассказала ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Кристина Карпова.

В предстоящие выходные на востоке области прогнозируются интенсивные снегопады, в Челябинске также ожидается снежная погода.

«В субботу при прохождении активного атмосферного фронта по территории области пройдет снег от небольшого до умеренного, ночью в восточной половине области до сильного», — отметила метеоролог.

Кроме того, в отдельных районах возможны метели, на дорогах — снежные заносы и гололедица. В воскресенье в регион придет новый циклон, который принесет небольшие и умеренные снегопады. Однако в его тыл зайдет холодный воздух из Арктики, и к понедельнику температура опустится на 4–6 градусов ниже климатической нормы. Ночью ожидается до 20–25 градусов мороза.