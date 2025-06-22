Сначала домашняя работа. Песков назвал предпосылки встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп нацелены на проведение личной встречи, но для этого необходимо провести большую подготовительную работу. Ущерб, который понесли отношения двух стран, очень велик, и быстро все исправить получится. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что оба главы государства прекрасно понимают всю важность и необходимость очного диалога.

«Тот и другой прекрасно отдают себе отчет, что встреча должна быть подготовлена. Сначала на экспертном уровне нужно проделать всю домашнюю работу, а потом уже настанет время такой встречи», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что возникшая пауза в переговорах России и Украины по нормализации отношений необходима для решения уже достигнутых вопросов.

«Ущерб, который причиненный двусторонним отношениям очень большой. Поэтому процесс их исправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время. Сделать это за одну ночь не удастся», — добавил Песков.

В минувший вторник, 17 июня, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что США предложили взять паузу для продолжения переговоров с Россией по нормализации отношений. Он подчеркнул, что о полном прекращении контактов речи не идет. Министерство иностранных дел и Госдепартамент договорятся и сообщат о дате проведения новой встречи,