СМИ узнали стратегию НАТО при военном конфликте с Россией

В НАТО разработали планы на случай возможного конфликта с Россией. Альянс планирует начать с массированной обороны против авиации, беспилотников и ракетных систем. Об этом сообщила немецкая газета Bild , ссылаясь на новую оборонную концепцию Nato Land Warfighting Concept.

Ее разработал американский майор Эндрю Пингрей. Прежде всего, удары в случае конфликта могут нанести по объектам в Калининградской области. Также предполагается, что создадут «автономную зону» на границе с Белоруссией и Россией: там будут действовать только дроны и автономная военная техника.

Следующим шагом по плану может стать атака аэродромов, военных заводов, мостов и железнодорожных станций в глубине страны.

Недавно США призвали НАТО провести красные линии против России. Экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил, что Россия якобы систематически проверяет оборонительные рубежи Европы.