СМИ узнали о риске разорения ООН к концу лета

WSJ: без взносов США и Китая ООН обанкротится к середине августа

ООН угрожает банкротство из-за огромных долгов США и Китая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

По информации издания, Соединенные Штаты не оплатили в срок положенные взносы на четыре миллиарда долларов, а КНР — почти на полмиллиарда. Кроме того, США вышли из десятков программ и агентств, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Базовые затраты ООН должны покрывать на 42% из платежей этих двух стран.

Из-за проблем с финансами организации пришлось сильно сократить расходы: закрыть часть офисов, уволить сотрудников, даже отключить эскалаторы и отложить ремонт облицовки в штаб-квартире в Нью-Йорке. Как сообщает газета, несмотря на все меры, средства закончатся к середине августа 2026 года.

В апреле кандидаты на пост нового генсека ООН начали представлять свои программы. Полномочия Антонио Гутерриша истекут 31 декабря 2026 года.