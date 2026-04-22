Сегодня 17:03 ООН меняет генсека: кому из четырех кандидатов благоволит Гутерриш?

Организация Объединенных Наций готовится сменить руководство. На пост генсека пока претендуют четверо политиков: две дамы и двое мужчин. У каждого из них есть неприятные скелеты в шкафу и целая гора предвыборных обещаний, реформ и прочих инициатив. Но обещать — не значит жениться. Да и стоит ли реанимировать бездыханное тело старого кита ООН?

Когда выборы генсека ООН Последний день 2026 года станет и последним рабочим днем для нынешнего главы ООН. Португалец Антониу Гутерриш занимал пост с 1 января 2017-го. Пока на его должность претендуют четверо кандидатов. У каждого из них свои программы, которые они начали представлять 21 апреля. Среди потенциальных генсеков — бывший президент Чили и экс-глава Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет, действующий генеральный директор МАГАТЭ аргентинец Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан из Коста-Рики и бывший президент Сенегала Маки Салл. Африканец имеет меньше всего шансов: предполагается, что место отдадут представителю Латинской Америки и Карибского бассейна. Выбор сделают 15 членов Совета Безопасности ООН на закрытых голосованиях летом этого года. Затем нового генсека должна утвердить Генассамблея, и 1 января 2027 года он вступит в должность.

Мишель Бачелет Вероника Мишель Бачелет Херия родилась в Сантьяго в 1951 году. Жертва политического преследования генерала Аугусто Пиночета, она чудом вырвалась из тюрьмы и сбежала из Чили. Получила диплом хирурга, позже — педиатра и эпидемиолога. Владеет французским, английским, немецким и португальским языками. Немного говорит по-русски. Стала первой женщиной-президентом в истории Чили, причем занимала этот пост дважды: с 2006-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й. Кроме того, была Верховным комиссаром ООН по правам человека. Дважды приезжала в Москву, встречалась с президентами Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. После 2022 года выступала с резким осуждением России.

Основные пункты программы Бачелет на посту генсека ООН: реформировать Организацию Объединенных Наций: устранить чрезмерную бюрократию, усилить прозрачность и подотчетность, чтобы повысить эффективность и согласованность работы всех структур;

прогнозировать риски и предотвращать кризисы на основе стратегического видения. Перейти с кредитного на грантовое финансирование для уязвимых стран;

покончить с «национальными монополиями» на высшие посты, обеспечив географическое разнообразие;

сделать молодежь полноценным участником принятия решений и миротворчества;

ООН должна стать эффективным инструментом поддержки государств: укреплять национальные институты, распространять передовые практики и развивать сотрудничество с учетом национальных приоритетов;

соблюдать нейтралитет, беспристрастность и строгое соблюдение международного права.

Интересно Зимой 2015 года сын Бачелет Себастьян Давалос со скандалом покинул пост главы правительственной благотворительной организации. Публика узнала, что аккурат через день после избрания его маменьки главой Чили компания жены Давалоса получила кредит в 10 миллионов долларов. На них был куплен участок земли, который оперативно перепродали за 15 миллионов. После этой истории Бачелет в президенты не выдвигалась.

Рафаэль Гросси Рафаэль Мариано Гросси родился в Буэнос-Айресе в 1961 году. Окончил Католический университет Аргентины со степенью бакалавра политологии, Женевский университет и Институт международных исследований, получив степень магистра и доктора философии в области истории, международных отношений и международной политики. Работал дипломатом и послом Аргентины в Бельгии, Австрии, Словении, Словакии, трудился в ООН, с 2019 года вот уже второй срок возглавляет Международное агентство по атомной энергии. Открыто признает, что Росатом является ключевым игроком на мировом ядерном рынке и считает себя мостом между Западом и Глобальным Югом.

Основные пункты программы Гросси на посту генсека ООН: обновление ООН ради повышения эффективности. Целенаправленная реформа для улучшения координации, устранения дублирующих функции. Цифровизация операций;

возвращение ООН к ключевой миссии по предотвращению войн. Переход к прагматичной модели работы — достижимые результаты и реальный прогресс. Уход от пустой риторики;

налаживание тесного сотрудничества ООН с МВФ и Всемирным банком для достижения целей устойчивого развития;

развитие партнерства с гражданским обществом, частным сектором и научным сообществом. Поощрение участия молодежи в работе Организации Объединенных Наций;

усиление роли ООН в защите прав человека благодаря непосредственному присутствию представителей организации на местах событий. Быстрое реагирование на дискриминацию и насилие, поддержка прав женщин, защита гражданского пространства.

Интересно Некоторые дипломаты в ООН считают Гросси гиперактивным и склонным к излишнему драматизму. Есть подозрения, что он пользовался кризисом положения Запорожской атомной станции для создания реноме «спасителя мира от ядерной катастрофы». Это помогло Гросси укрепить свои позиции в предвыборной гонке на пост генсека.

Ребека Гринспан Ребека Гринспан Маюфис родилась в 1955 году в семье польских эмигрантов-евреев, которые осели в Сан-Хосе. Имеет степень бакалавра наук и магистра экономики, работала профессором и научным сотрудником Института экономических исследований при Университете Коста-Рики. Начала карьеру в правительстве с должности заместителя министра финансов, затем два года была вице-президентом Коста-Рики, четыре — министром жилищного строительства. Работала на разных должностях в ООН, с сентября 2021 года — тамошний генсек по торговле и развитию. Поддерживала рабочие контакты с Россией даже в условиях повышенной напряженности.

Основные пункты программы Гринспан на посту генсека ООН: сделать ООН ключевым инструментом предотвращения конфликтов, причем не только военных, но и социальных, устраняя неравенство, экономическую нестабильность и уязвимость государств;

усилить роль ООН в сфере устойчивого развития и глобальной экономики, сделав акцент на инвестициях. Реформировать мировую торговую систему и расширить доступ развивающихся стран к технологиям и кредитам. Более справедливо распределить ресурсы;

укрепить многостороннее сотрудничество, восстановить доверие к международным институтам и ориентироваться на практические результаты;

модернизировать ООН — улучшить координацию, повысить эффективность и адаптировать структуру организации к современным глобальным вызовам.

Интересно Гринспан зарекомендовала себя как опытный и прагматичный переговорщик. Именно она сыграла решающую роль в заключении «зерновой сделки» — отвечала за ту часть договоренностей, которая касалась содействия экспорту российского зерна и удобрений.

Маки Салл Маки Салл родился в 1961 в городе Фатик в семье сенегальского политика. Выучился на горного инженера, позже получил специальности гидрогеолога и геофизика. Ушел в политику на пост министра энергетики и шахт, со временем дослужившись до кресла президента Сенегала, в котором провел 12 лет. Известен тем, что выступал посредником во время переворота в Буркина-Фасо в 2015 году. В ООН занимал нейтральную позицию по отношению к России, непременно воздерживаясь при голосовании по антироссийским резолюциям. Летом 2023-го в компании других африканских лидеров посетил Санкт-Петербург, где встречался с Владимиром Путиным.

Основные пункты программы Салла на посту генсека ООН: повышение доверия к Организации Объединенных Наций, усиление мультилатерализма — взаимодействия трех и более государств для решения общих проблем, выработки правил и взаимного предоставления привилегий;

реформирование Совета Безопасности ООН, в котором будет больше мест для представителей развивающихся стран;

раннее предупреждение конфликтов, защита уязвимых групп населения, повышение прозрачности управления ООН, координация деятельности с региональными организациями.

Интересно Сенегальские правозащитники и оппозиция обвиняют Салла в жестких репрессиях против протестующих и попытке конституционного переворота из-за переноса выборов в 2024 году. А нынешнее правительство Сенегала считает экс-президента виновным в сокрытии реальных масштабов государственного долга и дефицита бюджета.

Фавориты Гутерриша Уходящий в отставку Антониу Гутерриш не имеет права голоса в назначении своего преемника. Однако он всегда активно продвигал гендерное равенство и неоднократно заявлял, что пришла эра женщин, в том числе и для того, чтобы возглавить ООН. Таким образом, его фаворитки — Мишель Бачелет и Ребека Гринспан. Сам Гутерриш руководил ООН два срока с января 2017 года. Инженер-электрик, социалист и бывший премьер-министр Португалии, он известен как глубоко верующий католик, полиглот — говорит на португальском, английском, французском и испанском языках — и сторонник «тихой дипломатии».

Будучи генсеком, он смог перестроить работу зарубежных представительств Организации Объединенных Наций и сделал их более скоординированными. Также считается, что, выступая посредником, Гутерриш предотвратил глобальный голод, сумев добиться заключения «зерновой сделки» в 2022 году. Однако он покидает ООН в состоянии глубокого кризиса. Организация показала свое откровенное бессилие перед крупными державами, так что в реформы уже мало кто верит. Многие откровенно признаются, что слишком громоздкая и неэффективная структура изжила себя и подлежит роспуску.