СМИ сообщили о победе Трампа в одном из ключевых штатах Северная Каролина

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп выиграет выборы в Северной Каролине, первом ключевом штате с 16 выборщиками. Об этом сообщило агентство АР .

«Во вторник бывший президент Дональд Трамп победил в колеблющемся штате Северная Каролина. Он получил 16 голосов выборщиков после победы над своим конкурентом Камалой Харрис», — отметили журналисты.

Они уточнили, что на текущий момент обработали 89% бюллетеней.

Северная Каролина до сих пор восстанавливается после урагана Хелен. Трамп и Харрис ранее посетили его после стихийного бедствия. Демократы с 1968 года выигрывали Северную Каролину лишь дважды, в прошлый раз — в 2008 году, это сделал Барак Обама.

Ранее стало известно, что Трамп набрал 230 голосов выборщиков, опережая Камалу Харрис с 187 голосами. Для победы кандидату на пост президента нужно получить 270 голосов выборщиков.