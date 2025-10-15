Пакистан нанес удар по столице Афганистана
Военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудары по столице Афганистана Кабулу. Об этом сообщило издание Amaj News.
По данным источников издания, пакистанские истребители атаковали район Таймани. По целям нанесено как минимум четыре удара. На кадрах, опубликованных в соцсети X, видно, как после атаки над жилыми кварталами поднимаются столбы дыма и пыли.
Официальные власти Афганистана и Пакистана пока не комментировали произошедшее. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Как передает телеканал PTV, ранее пакистанские военные обстреляли приграничные районы Афганистана в ответ на нападение талибов на блокпосты в провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным телеканала.
По информации портала Tolo News, бои шли и у пограничного перехода «Спинбулдак — Чаман», где погибли три мирных жителя и были ранены дети.
Источники также утверждают, что в ответ афганские ВВС нанесли удар по пакистанскому городу Лахор, в результате чего могли погибнуть десятки военнослужащих.