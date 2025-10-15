Пакистан нанес удар по столице Афганистана

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудары по столице Афганистана Кабулу. Об этом сообщило издание Amaj News .

По данным источников издания, пакистанские истребители атаковали район Таймани. По целям нанесено как минимум четыре удара. На кадрах, опубликованных в соцсети X, видно, как после атаки над жилыми кварталами поднимаются столбы дыма и пыли.

Официальные власти Афганистана и Пакистана пока не комментировали произошедшее. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как передает телеканал PTV, ранее пакистанские военные обстреляли приграничные районы Афганистана в ответ на нападение талибов на блокпосты в провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным телеканала.

По информации портала Tolo News, бои шли и у пограничного перехода «Спинбулдак — Чаман», где погибли три мирных жителя и были ранены дети.

Источники также утверждают, что в ответ афганские ВВС нанесли удар по пакистанскому городу Лахор, в результате чего могли погибнуть десятки военнослужащих.