СМИ раскрыли, что Трамп может предложить России вместо ультиматума
Politico: Трамп может предложить России масштабную экономическую сделку
Президент США Дональд Трамп может предложить России новую крупную сделку, которая разрушит «экономический барьер», который пытается воздвигать вокруг страны Евросоюз. Об этом сообщило Politico.
Авторы статьи отметили, что в ЕС опасаются, что Трамп способен предложить Путину в обмен на урегулирование ситуации на Украине «колоссальные экономические сделки» и огромные уступки.
Дипломаты в Восточной Европе и американские промышленники придерживаются мнения, что такой ход Трампа станет той самой «кувалдой», которая разрушит экономическую стену Запада вокруг России.
«Российский газ всегда выиграет по цене у США, учитывая значительные расходы на транспортировку через океан и регазификацию», — напомнили журналисты.
Ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами после истечения дедлайна по урегулированию огня на Украине.