Президент США Дональд Трамп может предложить России новую крупную сделку, которая разрушит «экономический барьер», который пытается воздвигать вокруг страны Евросоюз. Об этом сообщило Politico .

Авторы статьи отметили, что в ЕС опасаются, что Трамп способен предложить Путину в обмен на урегулирование ситуации на Украине «колоссальные экономические сделки» и огромные уступки.

Дипломаты в Восточной Европе и американские промышленники придерживаются мнения, что такой ход Трампа станет той самой «кувалдой», которая разрушит экономическую стену Запада вокруг России.

«Российский газ всегда выиграет по цене у США, учитывая значительные расходы на транспортировку через океан и регазификацию», — напомнили журналисты.

Ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами после истечения дедлайна по урегулированию огня на Украине.