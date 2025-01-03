СМИ назвали возможную причину подрыва Tesla в Лас-Вегасе

Следствие рассматривает семейные проблемы в качестве одной из версий подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Об этом сообщило издание New York Post .

«За шесть дней до взрыва жена подорвавшего Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе солдата сухопутных войск ушла от него. На следующий день Мэтью Ливельсбергер уехал из дома в Колорадо-Спрингс из-за ссоры на почве супружеской неверности», — отметил источник.

В New York Post отмемили, что жена Ливельсбергера якобы заявила ему, что знает про измены. У них есть дочь.

«Новые детали заставили следствие рассмотреть проблемы личной жизни Ливельсбергера в качестве причины действий. Изначальное подозрение было связано с политическими мотивами», — добавил источник.

Ранее стало известно, что Ливельсбергер носил одежду с символикой проукраинских организаций. Одну их фотографий нашли в соцсетях его супруги, причем снимок сделали в 2016 году.