СМИ назвали дату визита президента Палестины в Россию

РИА «Новости»: лидер Палестины Аббас приедет в Россию 18 августа

Фото: РИА «Новости»

Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 18 августа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, Аббас встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что дату визита Аббаса уже согласовали, однако не назвал ее.

Поездку уже откладывали. Она могла состояться еще в ноябре 2023 года и готовилась, однако ее пришлось отложить из-за эскалации конфликта с Израилем. Затем обсуждалась возможность визита Аббаса в Москву до президентских выборов в России, но в итоге палестинский лидер предложил Путину провести это мероприятие после них.

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