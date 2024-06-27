СМИ назвали дату визита президента Палестины в Россию
РИА «Новости»: лидер Палестины Аббас приедет в Россию 18 августа
Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 18 августа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его данным, Аббас встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что дату визита Аббаса уже согласовали, однако не назвал ее.
Поездку уже откладывали. Она могла состояться еще в ноябре 2023 года и готовилась, однако ее пришлось отложить из-за эскалации конфликта с Израилем. Затем обсуждалась возможность визита Аббаса в Москву до президентских выборов в России, но в итоге палестинский лидер предложил Путину провести это мероприятие после них.