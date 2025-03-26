«Смешной и жалкий человек». Лавров осудил генсека НАТО за его слова о Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте показал себя «смешным и жалким» человеком, когда попросил президента США Дональда Трампа «не впутывать» альянс в вопрос о Гренландии. Об этом в интервью Первому каналу заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться», — заявил министр.

Дипломат назвал «позорным явлением», когда Рютте перед началом переговоров с Трампом в Белом доме высказал такое пожелание.

Лавров также напомнил, что при этом генсек НАТО не раз высказывался по Украине, которая в альянс не входит. Это не мешало ему требовать, что никто не смел нарушать ее территориальную целостность, а вот Дании — «пожалуйста, сколько хотите».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала датским властям задуматься о защите Гренландии, а не об отправке миротворцев на Украину.