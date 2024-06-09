«Смешно и грустно». Захарова назвала отношения между Украиной и Европой трагикомедией

Захарова: попытки Украины вступить в ЕС напоминают трагикомедию

Фото: РИА «Новости»

Отношения Украины и Европы напоминают трагикомедию. Евросоюз «кормит» Украину обещаниями о членстве, но дальше разговоров дело не идет. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

По словам дипломата, отношения Евросоюза и Украины — это очень смешно, хотя одновременно и грустно.

«Это такая трагикомедия, что происходит в отношениях между ЕС и Украиной. Много лет Запад буквально дразнит Украину разговорами о ее возможном вступлении в Евросоюз», — напомнила представитель МИД.

По словам Захаровой, аналогичные обещания Евросоюз долгое время давал Турции, но она так и не стала членом объединения.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Евросоюз. По мнению членов ЕК, страна уже выполнила все требования для интеграции с ЕС. Среди них: антикоррупционные меры и борьба с политическим лоббированием.

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