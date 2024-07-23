Смертный приговор украинскому агенту из Германии вступил в силу в Белоруссии

Гражданин ФРГ Кригер не обжаловал смертный приговор в Белоруссии за терроризм

Demian Stringer/ZUMAPRESS.com
Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гражданин Германии Рико Кригер не стал обжаловать вынесенный в Белоруссии смертный приговор за терроризм, агентурную деятельность и наемничество. Вердикт вступил в силу, сообщило SB News.

Механика из немецкого города Хильдесхайм в Нижней Саксонии признали виновным по шести пунктам, в том числе в терроризме, агентурной деятельности, наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконных действиях с оружием, взрывчаткой и боеприпасами, умышленном приведении транспортного средства или путей сообщения в негодность. Кригер не позднее 20 сентября 2023 года по собственной инициативе вступил в курируемый Службой безопасности Украины полк и 2 октября с телефонами и беспилотником приехал в Белоруссию под видом туриста.

Сначала мужчина вел разведку, фотографировал воинскую часть и железнодорожные пути, а затем получил задание — установить взрывное устройство на железнодорожных путях. Кригер забрал бомбу из тайника в лесопосадке в Первомайском районе Минска, установил, отчитался перед кураторами и вернулся в гостиницу, чтобы через несколько дней скрыться в Баку. Взрыв произошел 5 октября.

Иностранца задержали 6 октября. Из всех предъявленных обвинений он признал лишь агентурную деятельность. Минский областной суд месяц назад приговорил мужчину к исключительной мере наказания. Кригер не обжаловал вердикт, и он вступил в силу.

Российские силовики перекрыли канал поставки взрывчатки из Германии и Италии. По версии следствия, злоумышленники планировали устроить теракт.

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