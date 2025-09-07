Смертельный обед. Австралийка накормила семью бывшего мужа блюдом с сушеными поганками

Жительница Австралии Эрин Паттерсон отравила семью бывшего мужа Саймона, накормив их блюдом из говядины с сушеными поганками. Об этом сообщил «Коммерсант» .

В результате погибли родственники мужчины: мать, отец и сестра. Эрин три раза после развода пыталась отравить экс-супруга, причем последний привел Саймона в больницу. Он лишился части кишечника и решил не ужинать с бывшей женой, но семью о возможной опасности не предупредил.

Женщина пригласила на обед всю семью Саймона, сам он отказался, сославшись на дела. Его мать, отец, сестра и ее муж согласились потрапезничать. Эрин накормила гостей блюдом из говядины, приправленной сушеными поганками. Трое умерли в больнице, в живых остался только муж сестры Саймона. Теперь Эрин грозит пожизненное заключение.

Ранее трое россиян отравились незамерзающей жидкостью. Их собутыльница попала в реанимацию с токсическим отравлением.