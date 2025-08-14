Компания насмерть отравилась выпитой незамерзайкой в Ленобласти

СК Ленобласти завел дело после гибели трех человек от выпитой незамерзайки

Уголовное дело завели следователи Ленинградской области после гибели трех мужчин, выпивших незамерзающую жидкость в городе Сосновый Бор. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве уточнили, что компания собралась в минувшую среду, 13 августа. В одной из торговых точек города они купили незамерзайку. После распития трое мужчин скончались на месте. Их собутыльницу с токсическим отравлением отправили в реанимацию.

Следователи завели уголовное дело о производстве товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Производителя не предназначенной для употребления незамерзайки пока не установили. Где именно погибшие и пострадавшая приобрели бытовую жидкость, тоже неизвестно.

В начале августа приехавшие в Сочи туристы массово отравились изготовленной в домашних условиях чачей, которую продавали на рынке местные жители. По последним данным, общее число погибших и госпитализированных составило 15 человек. Полиция закрыла рынок, где торговали домашним спиртным.