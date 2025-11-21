Украина и страны Евросоюза захотели втянуть Польшу в украинский конфликт. Таким мнением поделился в своей статье для издания Mysl Polska публицист Адам Любский.

«В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (Германия, Великобритания и Франция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня», — считает он.

По его мнению, с этой целью использовалась диверсия на железной дороге. Причина же в плачевном положении ВСУ на фронте.

Любский также назвал неосторожными, преждевременными и чреватыми серьезными последствиями голословные обвинения польского премьер-министра Дональда Туска, обвинившего в этой диверсии Россию.

Публицист добавил, что Польше нужен мир, ведь только он гарантирует безопасность ее жителям. Конфликт между Россией и Украиной не имеет к ним никакого отношения.

Он также напомнил, что бывший президент Польши Анджей Дуда говорил о желании Киева с самого начала втянуть Варшаву в конфликт. Украинцы ищут тех, кто будет на их стороне сражаться против русских.

Атака на железнодорожную колею Варшава — Люблин произошла утром 16 ноября. Машинист своевременно обнаружил повреждение ж/д путей и остановил движение, никто не пострадал. Туск потребовал у президента Украины Владимира Зеленского информацию об украинцах, замешанных в этой диверсии.