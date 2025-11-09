Дмитрук: украинцы устали от репрессий и готовы к противостоянию с Зеленским

Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским спровоцировал противостояние с народом Украины из-за проводимых репрессий. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом. Репрессии перешли на другой уровень. Внутреннее противостояние назревает постепенно, шаг за шагом. И теперь оно касается все большего числа людей», — написал он.

Волнения среди украинцев вызовут насильственная мобилизация и действия сотрудников ТЦК. Депутат подчеркнул, что на фронт отправили более 300 тысяч мужчин, которых теперь объединяет ненависть к киевскому режиму и жажда добиться справедливости

Украина необратимо движется к масштабному гражданскому противостоянию, поэтому Зеленского и его партия получат жесткую и справедливую оценку.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский целенаправленно ведет страну и ее народ к уничтожению.