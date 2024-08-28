Колумбийцев в России арестовали за наемничество в зоне СВО

Лефортовский суд Москвы арестовал двух иностранцев по подозрению в наемничестве

В Москве суд отправил под стражу Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона, подозреваемых в наемничестве. Они проведут в изоляторе почти два месяца, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 359 УК России «Наемничество» и ходатайствовали о заключении его фигурантов под стражу. Лефортовский суд Москвы отправил иностранцев в изолятор до 22 октября.

Колумбийцы Анте Александер и Медина Аранда Хосе Арон сражались на стороне Украины, сообщил РБК. Правоохранители задержали их в июле в аэропорту столицы Венесуэлы Каракаса по возвращении на родину через Варшаву и Мадрид. Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.

Американский наемник Сент-Джон Майкл-Артур получил 14 лет тюрьмы. Суд в России вынес ему заочный приговор.